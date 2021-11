NBA, Mark Cuban su Kristaps Porzingis “Gioca da All Star”

Con il record di 10-8, i Dallas Mavericks si godono il quinto posto nella Western Conference. Per ora il cambio di allenatore e di GM ha soddisfatto Mark Cuban. Il proprietario dei Mavericks è felice di vedere i progressi della squadra allenata da Jason Kidd e anche dell’inizio di stagione di Kristaps Porzingins.

In una recente intervista rilasciata a Dwain Price, Mark Cuban ha parlato delle prestazioni della sua ala grande. Secondo lui, Porzingis sta migliorando notevolmente e sta diventando un elemento sempre più importante per la squadra. Queste le sue parole:

“La sua fiducia sta crescendo. Ora è molto più utilizzato e si sta adattando alla squadra. Ha un grande margine di crescita. Come a me piace dire, i ragazzi di oggi sono diversi da quelli di ieri e bisogna interagire diversamente con loro. Si impara molto e si cresce capendo quello che si sbaglia. Porzingis ha saputo costruire la propria fiducia per mezzo di questo processo. Lo si vede infatti. Quando i ragazzi hanno fiducia nei propri mezzi sono capaci di giocare al meglio e di solito giocano anche con intensità. Sicuramente è anche merito di Jason Kidd, che sta facendo un grande lavoro. Poi Porzingis è l’unicorno e farà sempre mosse da unicorno. Penso che la fiducia e la serenità lo porti a giocare come fa ora, e adesso gioca a livello da All Star.”