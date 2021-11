NBA, Monty Williams e i giocatori dei Phoenix Suns si sono confrontati sul caso Sarver

Il caso riguardante Robert Sarver ha scosso il mondo NBA. Il proprietario dei Phoenix Suns è stato accusato da Baxter Holmes, insider di ESPN, di razzismo e misoginia. Accuse contenute in un report dettagliato con le parole di circa 70 ex dipendenti dei Phoenix Suns. Coach Monty Williams, per gestire la situazione, ha deciso di tenere la porta del suo ufficio aperta ai giocatori che volessero confrontarsi con lui.

La situazione in casa Phoenix Suns

Secondo quanto riporta Joe Vardon di The Athletic, Monty Williams ha spiegato come si sia confrontato con i suoi giocatori dopo la pubblicazione del report contro Robert Sarver:

“I giocatori sanno che la porta è sempre aperta per loro, se ne hanno bisogno possono venire da me e parlare di qualsiasi cosa. Lo hanno fatto, ci sono stati dei colloqui privati. Ci siamo detti che niente influenzerà le vittorie e le sconfitte, ne la nostra cultura. É come abbiamo approcciato alla situazione. Questo non significa che non siamo a conoscenza delle accuse e di tutta quella roba, ma abbiamo continuato ad andare avanti con la nostra mentalità, consapevoli che c’era un problema serio in gestione, e che la lega se ne stava occupando.”

Nonostante la difficile situazione ai piani alti, coach Monty Williams è riuscito nel difficile compito di tenere i giocatori concentrati sul campo. I Phoenix Suns stanno volando in questo inizio di stagione, con un record attuale di 15 vittorie e sole 3 sconfitte. Al momento sono secondi nella Western Conference, dietro solo ai Golden State Warriors, e sembrano intenzionati a fare meglio della scorsa stagione, dove vennero sconfitti alle Finals NBA dai Milwaukee Bucks.

