NBA, Doc Rivers elogia Matisse Thybulle: “Non gli manca nulla”

La guardia dei Philadelphia 76ers, Matisse Thybulle sta continuando ad avere prestazioni eccezionali, soprattutto nella metà campo difensiva. Il suo uso di mezzi fisici e un gioco fatto da grandi istinti, lo rende uno dei migliori difensori sulla palla della lega.

Nella sconfitta con i Golden State Warriors, Thybulle ha collezionato tre palle rubate e due stoppate, tra cui una su una tripla dall’angolo; il suo ottimo lavoro difensivo ha messo in difficoltà anche un attaccante poliedrico come Steph Curry.

Anche senza Ben Simmons, i Sixers possono contare su Matisse Thybulle in difesa

Doc Rivers è stato intervistato a riguardo, e ha elogiato a più riprese il suo giocatore, sempre più in crescita nell’ultimo periodo.

“Lui è esattamente come lo vedete. Non solo è atletico, ma è anche dotato di grandi istinti. La sua arma principale infatti è che ha bisogno di poco tempo per recuperare. Salta spesso e molto velocemente, nello stile di Dennis Rodman. Ci sono alcuni ragazzi che riescono a rialzarsi e a riprendersi più velocemente di altri e Matisse è uno di questi.”

Matisse Thybulle, da quando è arrivato in lega si è subito distinto per la sua capacità di poter rimediare in fretta ai propri errori difensivi; non è raro vederlo stoppare un tiro da dietro l’avversario, senza incorrere in un fallo, grazie ad un mix di atletismo e lunghe leve.

“Quanti tiri in sospensione gli avete visto bloccare? Credo che sia anormale. Spesso passa inosservato ma stoppa almeno uno o due di quei tiri a partita, grazie alla sua capacità di recuperare.”

