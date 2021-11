Denver Nuggets, stagione NBA compromessa per PJ Dozier: lesione al crociato

Non accenna a levarsi dal Colorado la nuvola fantozziana che in queste settimane sta riversando problemi e sfortune sui malcapitati Denver Nuggets. PJ Dozier, infortunatosi nel corso dell’ultima partita giocata dai ragazzi di coach Malone, contro Portland, è l’ultimo di una lunga lista di indisponibili.

Il tweet dei Nuggets conferma la gravità dell’infortunio occorso a PJ Dozier. Alquanto prematuro ipotizzare un ritorno in campo. Punto di domanda sul prosieguo della stagione corrente

Injury update: PJ Dozier has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament of the left knee. He will be out indefinitely. #MileHighBasketball

— Denver Nuggets (@nuggets) November 24, 2021