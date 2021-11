Michael Porter Jr., la schiena non dà pace: nuova operazione?

Michael Porter Jr. è fermo dalla partita tra Nuggets e Rockets del 6 novembre scorso a causa dei ben noti problemi alla schiena che non sembrano volerlo lasciare.

Al termine della sfida domenicale persa contro i Phoenix Suns, coach Mike Malone ha riferito sulle condizioni del giocatore. Michael Porter Jr. è attualmente lontano dalla squadra, in Florida, per un nuovo consulto medico che possa indirizzare il suo recupero. Una nuova operazione alla schiena – sarebbe la terza in pochi anni – non è da escludere. La precaria condizione fisica, riferisce il Denver Post, potrebbe mettere a rischio la sua stagione.

To be crystal clear, Malone only said he was in Florida "away from the team."

He was in Florida getting more opinions, per a league source. https://t.co/yp2MuBCe90

