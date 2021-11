Nicolas Batum entra in protocollo Covid NBA

Successo contro Dallas nella domenica NBA per i Los Angeles Clippers, che hanno colto la 10ª vittoria stagionale. Non ha preso parte alla gara Nicolas Batum: nel rispetto del protocollo Covid predisposto dalla lega, il francese dovrà stare fermo almeno 10 giorni. Potrebbe saltare cinque partite.

Could be about 5 games. https://t.co/paJIBOASkA

— Andrew Greif (@AndrewGreif) November 21, 2021