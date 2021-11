Risultati NBA: Valanciunas spiazza i Clippers. Rientro amaro per LeBron, undici di fila per i Suns

Indiana Pacers 118 – 121 Charlotte Hornets

Iniziamo dal successo casalingo degli Hornets, che grazie ai 32 punti di LaMelo Ball conquistano il decimo successo stagionale a spese dei Pacers.

Partono molto meglio i padroni di casa, che dopo la prima metà di gara possono contare su una solida doppia cifra di vantaggio (48-63) che consente loro di mettere una seria ipoteca sulla quinta vittoria stagionale.

Le cose si complicano poi nell’ultimo quarto per via di una mira rivedibile da parte di Hayward e compagni, con la squadra di coach Carlisle che non smette di crederci e si riporta sotto a suon di palle perse degli avversari. Il problema, però, è che i tmeout sono finiti e gli ospiti non riescono a mettere su un ultimo possesso credibile per poter pareggiare i conti.

Toronto Raptors 108 – 89 Sacramento Kings

Altri 32 punti, stavolta di Pascal Siakam, e i Raptors sbancano il Golden 1 Center di Sacramento conquistando la vittoria numero 8 di questo avvio di stagione.

La gara si decide già nel primo tempo, con i ragazzi di coach Nurse bravi a imporsi sin dalle primissime battute del match arrivando al break tra secondo e terzo quarto con 18 punti di vantaggio (63-45).

Decisamente troppi per i Kings, che a quel punto tirano i remi in barca e accettano la mareggiata Raptors confidando in fortune migliori in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Los Angeles Clippers 81 – 94 New Orleans Pelicans

La grande sorpresa di questa nottata Nba arriva dal parquet dello Smoothie King Center di New Orleans, dove i padroni di casa conquistano un’insperata terza vittoria stagionale a spese dei Clippers, alle prese con una mira decisamente rivedibile.

Tabellino a parte, come da pronostico sono gli ospiti a prendere il controllo del match dopo la prima palla a due, con un parziale di 29-16 a fine primo tempo che lascia presagire l’ennesima sconfitta per i ragazzi di Willie Green, ex del match.

Se così non sarà buona parte del merito va riconosciuto alla difesa dei padroni di casa, che nel secondo tempo alzano le barricate concedendo la miseria di 16 punti a Paul George – leader di giornata con 19 punti – e mettendo a sorpresa la freccia senza che la squadra di coach Lue riesca a trovare la forza necessaria per piazzare la zampata del controsorpasso.

L’eroe della notte di New Orleans porta il nome di Jonas Valanciunas, autore di 26 punti e 13 rimbalzi.