NBA, LeBron James è in dubbio per il match contro Celtics

Il ritorno in campo di LeBron James è sempre più vicino. Stando a quanto riportato dal giornalista di The Athletic Jovan Buha, l’ala dei Los Angeles Lakers sarebbe in game-time decision.

LeBron James is a game-time decision tonight, per Frank Vogel. — Jovan Buha (@jovanbuha) November 19, 2021

King James ha dovuto saltare le ultime dieci partite a causa di un problema agli addominali. Durante la sua assenza, la franchigia californiana non ha certamente brillato. Infatti i Lakers hanno collezionato quattro vittorie e ben sei sconfitte. Invece, il record con LeBron in campo era di 4-2.

Lo staff medico dei gialloviola vuole essere cauto prima di schierare nuovamente titolare l’ex giocatore dei Cavs e degli Heat. Tuttavia, il ritorno in campo di James è più che mai necessario, visto il difficile inizio di stagione della squadra. I nuovi acquisti, in particolar modo Russell Westbrook, stanno deludendo le aspettative.

L’ex giocatore degli Oklahoma City Thunder e degli Houston Rockets sta mantenendo medie al di sotto del suo standard: 19.4 punti a partita, tirando con un pessimo 30% dal campo. L’intesa con l’altra star della squadra, ovvero Anthony Davis deve essere ancora affinata. Attualmente, i Lakers occupano il nono posto della Western Conference.

Per poter risalire la china sarà necessario ritrovare la giusta alchimia di squadra. Staremo a vedere se l’eventuale ritorno in campo di LeBron riuscirà a dare la giusta scossa ai Lakers.

