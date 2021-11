Mike Malone ha perso la testa per le decisioni arbitrali prese durante la partita dei suoi Nuggets contro i 76ers: una serie di episodi che, alla fine, hanno fatto perdere le staffe all’allenatore di Denver che è stato espulso a circa sei minuti dalla fine del terzo quarto. Un episodio che ha reso ancora più amara la serata di Denver, uscita sconfitta dalla partita.

Back in action tomorrow. pic.twitter.com/XBppZ2Bgv4 — Denver Nuggets (@nuggets) November 19, 2021

Mike Malone: “Non mi piaceva cosa stavo vedendo”

Il fattaccio è arrivato al minuto 6:04 del terzo quarto quando, dopo una chiamata arbitrale che non gli è piaciuta, Mike Malone si è diretto in modo non molto amichevole verso il direttore di gara: è dovuto intervenire Nikola Jokic per fermare il suo allenatore che, alla fine, è stato espulso.

Al termine della partita, Malone ha tenuto a precisare quanto accaduto:

“Non mi piaceva quello che stavo vedendo sul parquet, ma non volevo farmi espellere, volevo solo delle spiegazioni. Mi sono scusato con il mio assistente David Adelman per averlo lasciato in una situazione difficile. A parte ciò penso che loro abbiano meritato: noi abbiamo fatto il nostro, loro sono stati più bravi e ci hanno preso a calci in culo”

Nikola Jokic difende Mike Malone

A provare a calmare gli animi del suo allenatore ci ha pensato Nikola Jokic, intervenuto per non aggravare ulteriormente la situazione di Mike Malone. Nonostante questo, The Joker ha apprezzato il gesto del suo allenatore:

“Apprezzo quello che ha fatto perché vuol dire che ci tiene: è davvero emotivo e si fa coinvolgere nel gioco, lo ammiro molto”

Asked Nikola Jokic if he appreciated Malone standing up for his guys: "I do, of course, because he's really emotional, he's into the game, and I love that." — Mike Singer (@msinger) November 19, 2021

I Nuggets torneranno in azione questa notte contro i Bulls.

Leggi anche:

NBA, Jimmy Butler: “A Miami abbiamo bisogno di un titolo”

Mercato NBA, Miami Heat interessati a John Wall in caso di buyout

NBA, implacabile Steph Curry: 40 punti per stendere i Cavs