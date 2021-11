È la notte di Giannis Antetokounmpo, protagonista assoluto della vittoria dei Milwaukee Bucks contro i Lakers: The Greek Freak rifila 47 punti – conditi da nove rimbalzi e tre assist – ai gialloviola, riportando così i Bucks alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Giannis balled out tonight. Sheesh. 🔥 pic.twitter.com/MQTnHAAC00 — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 18, 2021

Giannis Antetokounmpo e l’alchimia con Middleton

Il merito dei suoi 47 punti va soprattutto a Khris Middleton: per la terza volta in stagione i Big 3 (il terzo è Holiday) hanno giocato insieme, non succedeva dal 23 ottobre scorso e, insieme, non hanno mai perso.

Una serie di infortuni hanno condizionato e, tuttora, non fanno dormire sonni tranquilli ai Bucks (vedi l’assenza di Brook Lopez), ma il ritorno dei suoi fedeli compagni tranquillizza Giannis Antetokounmpo:

“Ora che Khris è tornato penso che avremo buone possibilità di rimetterci in carreggiata: questa sera siamo ripartiti e dobbiamo continuare così. Mi lamento con lui perché lo vedo troppo e mi annoia, deve starmi lontano per un po’ [ride], ma la verità è che averlo in campo è fondamentale: ha fatto giocate importanti, segnato due triple consecutive, è bello riaverlo con noi. Non prevedo il futuro, ma ora siamo a buon punto e questa è la cosa più importante”

Freakish behavior tonight. 😤 47 PTS | 9 REB | 3 AST | 3-4 3PM pic.twitter.com/l48x0Nw4JR — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 18, 2021

Antetokounmpo show, le parole di Middleton e di coach Budenholzer

Ai Bucks serviva una vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Boston e Atlanta, era necessario tornare al successo per cercare di non cadere in un tunnel di sole sconfitte. Giannis Antetokounmpo ha reso la vita più facile a tutti, come spiega Khris Middleton a fine partita:

“Ha fatto sembrare tutto facile stasera, ci ha semplificato il lavoro: non è andato sempre a canestro, è stato paziente e se trovava un uomo libero lo serviva. Ha giocato in maniere intelligente, soprattutto nel scegliere dove posizionarsi per prendersi i punti: è stato fantastico, la miglior versione di sé stesso”

Non può che essere soddisfatto coach Mike Budenholzer che, oltre alla prestazione di Giannis, tesse le lodi anche al resto della squadra:

“Vincere stasera era importante perché diamo il segnale di saper reagire. Giannis in difesa ha giocato in modo intelligente, mentre in attacco era in mood predatore: ha tirato bene, messo alcune triple, ha fatto molte cose questa sera”

"He was in attack mode. He shot it well too – he hit multiple threes…He did a lot of things tonight." – Bud on Giannis Coach Bud's ASL Press Conference: pic.twitter.com/So4dtImMJ3 — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 18, 2021

I Bucks cercheranno l’ottava vittoria stagionale nella notte tra sabato e domenica in casa contro i Magic.

Leggi anche:

NBA, Nate McMillan sull’assenza di De’Andre Hunter: “Non cambiamo piano di gioco”

La NBA ha inflitto una multa di $ 110.000 a quattro giocatori espulsi in Jazz-Pacers

NBA, Tracy McGrady: “I Golden State Warriors sono i favoriti per vincere il titolo”