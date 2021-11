NBA, Tyronn Lue si lamenta delle troppe palle perse dei Clippers

La vittoria dei Clippers con la doppia cifra di vantaggio contro i San Antonio Spurs non è bastata a rendere la serata di Tyronn Lue più dolce. Il coach dei losangelini si è infatti lamentato delle troppe palle perse dai suoi.

Avanti di 12 punti alla fine del primo tempo, i Clippers hanno rischiato di gettare via il proprio vantaggio a causa delle molte palle perse, che hanno consentito agli Spurs di segnare parecchi punti in transizione. I biancoblu di Los Angeles hanno perso ben 12 palle nel primo tempo, solo due giorni dopo aver totalizzato 20 palle perse nella sconfitta con Chicago.

Vittoria dolceamara per Tyronn Lue che non è contento dell’atteggiamento dei suoi

Un dato che non solo fa riflettere, ma che dovrà far correre ai ripari il coach della squadra, Tyronn Lue, che si è detto arrabbiato per questo atteggiamento dei suoi.

“Perdiamo troppi palloni senza dare il giusto peso alla giocata. Stiamo commettendo troppi di questi errori. Ogni partita abbiamo 4 o 5 palle perse in più del solito cercando dei passaggi difficili. Dobbiamo giocare in modo più intelligente.”

Il coach può almeno tirare un sospiro di sollievo guardando le buone prestazioni dei suoi singoli, tra cui Paul George e Reggie Jackson, autori di 34 e 21 punti rispettivamente.

George è andato vicino alla doppia doppia prendendo 9 rimbalzi e smistando anche 4 assist, nel suo nuovo ruolo di protagonista principale degli schemi in pick-and-roll di coach Tyronn Lue.

Nonostante le buone statistiche, lo stesso George ha collezionato 6 palle perse, dichiarando come abbia notato che la squadra si sia allenata male ultimamente e che non ci sono scuse per le palle perse.

Leggi anche:

NBA, due partite della preseason 2022 avranno luogo ad Abu Dhabi

LeBron James potrebbe tornare venerdì contro i Celtics

NBA, addio Staples Center: la casa di Lakers e Clippers si chiamerà Crypto.com Arena