NBA, sono Kevin Durant e Stephen Curry i giocatori della settimana

La NBA ha annunciato i Players of the Week di questa quarta settimana di stagione regolare. Si tratta di Kevin Durant, giocatore dei Brooklyn Nets, per la Eastern Conference, e Stephen Curry, giocatore dei Golden State Warriors, per la Western Conference. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

NBA Players of the Week for Week 4: Warriors' Stephen Curry and Nets‘ Kevin Durant. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 15, 2021

I numeri di Durant e Curry nella quarta settimana NBA

Kevin Durant ha guidato i suoi Brooklyn Nets, ancora orfani di Irving, a un record di 3 vittorie e 1 sconfitta nella settimana. L’ala ex Warriors e OKC ha viaggiato con 32.3 punti, 7.8 rimbalzi e 4.5 assist di media a partita. Durant ha sempre segnato più di 30 punti in queste quattro gare, compresa una prestazione da 38 punti nell’unica sconfitta contro i Bulls, e una da 33 punti nella vittoria contro i suoi ex Thunder.

Stephen Curry e i suoi Golden State Warriors hanno terminato la settimana con un record positivo di 3-1, consolidando il primo posto nella Western Conference. Curry ha viaggiato con 34.8 punti, 5.5 rimbalzi e 7.8 assist di media a partita. Il nativo di Akron si è messo in mostra con un paio di prestazioni stellari, chiudendo con 40 punti a referto contro i Bulls e con 50 contro gli Hawks. Grazie alle prestazioni di Curry, Golden State è al momento la miglior squadra in NBA.

