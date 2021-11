NBA, multa da 250k per i Minnesota Timberwolves

La NBA ha deciso di multare i Minnesota Timberwolves per 250 mila dollari. La franchigia è stata incolpata di aver svolto delle attività al di fuori del proprio mercato. Più precisamente, la multa fa riferimento alle attività svolte dalla squadra a settembre, prima del training camp, nella villa del proprietario Alex Rodriguez in quel di Miami.

NBA has fined Timberwolves $250K for organizing offseason practice outside of team market. Minnesota had team activities in Miami in early September. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2021

La vicenda in cui sono coinvolti i Minnesota Timberwolves

La NBA ha anche emesso un comunicato sul suo profilo Twitter, in cui annuncia la sanzione per il team e specifica le motivazioni:

“I Minnesota Timberwolves sono stati multati per 250 mila dollari per aver violato la regola che vieta alle squadre di organizzare o pagare per allenamenti durante l’offseason o per allenamenti di gruppo per i propri giocatori al di fuori del mercato della squadra, come annunciato dalla NBA oggi. Queste violazioni si sono verificate in connessione con le attività dei giocatori dei Timberwolves a Miami nei primi di settembre.”

Come specificato anche da Adrian Wojnarowski, i Minnesota Timberwolves si sono trasferiti con tutta la dirigenza, lo staff di allenatori e i giocatori in quel di Miami, uscendo dal proprio mercato e quindi violando una delle regole della lega. Inoltre, vari membri della franchigia hanno postato sui propri profili social immagini della trasferta in Florida, risultando anche poco discreti.

Gli allenamenti incriminati si sono tenuti nella casa di Miami del proprietario Alex Rodriguez. La squadra ha poi cenato insieme allo stesso Rodriguez e al suo socio, nonché anch’esso proprietario dei Minnesota Timberwolves, Marc Lore durante il week end. Come specificato nel comunicato della NBA, questo tipo di attività sono vietate al di fuori del proprio mercato.

