NBA, Luke Walton rischia il posto di head coach ai Sacramento Kings

I Sacramento Kings arrivano da una serie di quattro sconfitte consecutive, che gli ha rispediti nei bassifondi della Western Conference. Attualmente, la squadra di coach Luke Walton ha un record negativo di 5 vittorie e 8 sconfitte. I Kings non arrivano ai Playoff dal 2006, e la dirigenza non è intenzionata ad aspettare ancora a lungo, se la situazione in classifica non cambierà.

I Sacramento Kings potrebbero cambiare head coach

Secondo quanto scritto da Sam Amick e Shams Charania su The Athletic, il posto di Luke Walton come capo allenatore dei Sacramento Kings sarà presto a rischio, se la striscia di sconfitte non si fermerà. Nella scorsa stagione, i Kings terminarono con un record di 31 vittorie e 41 sconfitte. Quest’anno le aspettative della dirigenza sono aumentate, e secondo The Athletic, a Walton non sarà concesso lo stesso tempo avuto l’anno scorso per migliorare le prestazioni. La partita di questa notte contro i Detroit Pistons, penultimi a Est, è già decisiva.

Luke Walton è arrivato ai Sacramento Kings all’inizio della stagione 2019-2020. Arrivava dall’avventura ai Los Angeles Lakers, in cui non ottenne dei risultati entusiasmanti, nonostante l’arrivo di LeBron James. Sotto la sua gestione, i giovani già presenti in squadra hanno continuato a migliorare, e il gioco offensivo pure. Tuttavia la difesa è rimasta un grosso problema, e l’aggiunta di altri giovani di talento come Haliburton e Mitchell ha tolto ogni alibi a Walton, che ora può solo puntare alla postseason.

Leggi anche:

NBA, continua la faida tra Kuzma e Cleveland sulla questione “titolo con LeBron”

NBA, Patrick Beverley: “Los Angeles ormai è dei Clippers. Non è più città Lakers”

NBA, allarme Brooklyn, Kevin Durant gioca sopra il dolore: “Resisto”