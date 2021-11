Stephen Curry supera Ray Allen nella classifica dei migliori tiratori da 3 punti: è storia

Ecco fatto, ora nessuno ha segnato più tiri da 3 punti nella storia della NBA di Stephen Curry (stagione regolare + playoff). Con 40 punti messi a referto nella vittoria contro Chicago, per un complessivo 15/24 dal campo di cui 9/17 solo da 3, il playmaker ha portato il suo totale di tiri da dietro l’arco a quota 3.366, 8 in più di Ray Allen, il quale si è fermato a 3.335 bombe realizzate. Ray Allen ha raggiunto quel totale in 1.471 partite, mentre Curry ci ha messo solo 886 presenze. È letteralmente storia.

Il sorpasso di Curry a Ray Allen

Leggi Anche

Risultati NBA, Golden State non si ferma più, Lakers KO con Minnesota, Doncic stratosferico

NBA, tegola Pistons: Kelly Olynyk out 6 settimane

NBA, quattro giocatori espulsi per la rissa in Pacers-Jazz