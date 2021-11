Risultati NBA, Golden State non si ferma più, Lakers KO con Minnesota, Doncic stratosferico

Grazie all’apporto del trio formato da James Harden (39 punti e 12 assist) – Kevin Durant (28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) – Joe Harris (24 punti e 6/8 da lontano), i Nets abbattono i Pellicani (120-112) in una partita meno scontata del previsto. C’è voluto tutto il talento di KD e del ‘Barba’ per conquistare la vittoria nel finale. I Celtics, invece, si sono portati a casa la loro sesta partita della stagione (6-6) battendo Milwaukee, squadra privata di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. Vittoria ai supplementari per 122-113 sulla scia di un grandissimo Dennis Schröder (38 punti e 16/27 dal campo, di cui 8 punti ai supplementari), ben supportato da Jayson Tatum (27 punti e 11 rimbalzi).

Gli Hornets tornano alla vittoria dominando in casa i Knicks con il punteggio di 104-96 grazie alle belle prestazioni di Miles Bridges (24 punti), LaMelo Ball (12 punti, 17 rimbalzi, 9 assist e 5 palle rubate), Gordon Hayward (22 punti e 7 assist) e Terry Rozier (18 punti). I Knicks faticano in attacco, limitati al 38.7%.

Denver (8-4) continua il suo momento positivo, conquistando la quarta vittoria consecutiva e abbattendo Atlanta (4-9). Nikola Jokic è in modalità MVP con 22 punti, 19 rimbalzi e 10 assist, aiutato dai 23 punti di Aaron Gordon. Dall’altra parte non sono serviti a nulla i 30 di Trae Young. I Cavaliers hanno schiacciato i Pistons 98-78 portando il loro record a 8-5. A Houston, Portland ha ottenuto la prima vittoria in trasferta della stagione. Il record per la squadra in trasferta è ora di 1-6 (5-1 in casa). Houston è ora l’unica compagine del campionato a non aver ancora vinto ‘on the road’.

I Suns continuano la loro striscia perfetta con la settima vittoria consecutiva a spese dei Grizzlies in quel di Memphis. Devin Booker e Jae Crowder hanno firmato 17 punti ciascuno, Chris Paul ha chiuso con 15 punti e 12 assist. Continua imperterrito il momento positivo dei Golden State Warriors che nella notte hanno vinto anche contro i Chicago Bulls. Stephen Curry ha firmato 40 punti (15/24 dal campo di cui 9/17 da 3 punti), 4 rimbalzi e 5 assist. I Lakers, invece, hanno ceduto di fronte a Minnesota che veniva da 6 sconfitte di fila. Non sono serviti i 22 punti e 8 rimbalzi di Davis, così come i 20 di Russell Westbrook, 5 rimbalzi e 3 assist. Chiudiamo con la vittoria di Dallas su San Antonio e l’ennesima tripla doppia di Luka Doncic da 32 punti, 12 rimbalzi e 15 assist.

Charlotte Hornets – New York Knicks 104-96

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 105-96

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 122-113

Cleveland Cavs – Detroit Pistons 98-78

Brooklyn Nets – NOLA Pelicans 120-112

Portland Blazers – Houston Rockets 104-92