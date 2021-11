NBA, Kemba Walker sulla sconfitta dei Knicks: “Sono il primo responsabile”

L’altra notte i New York Knicks hanno subito una dura sconfitta per 112-100 contro i Milwaukee Bucks. Assente ingiustificato è stato Kemba Walker, il quale ha realizzato appena due punti tirando con un pessimo uno su sette dal campo.

In particolare, nelle ultime quattro partite Walker ha realizzato solamente 19 punti con 8/35 dal campo. Cifre sicuramente poco soddisfacenti per il grande potenziale offensivo dell’ex giocatore dei Celtics. Al termine della partita contro i Bucks ecco come si espresso in merito a queste difficoltà:

“Ad essere onesti, mi ritengo il primo responsabile di questa sconfitta. Penso che potrei dare molto di più e aiutare maggiormente i miei compagni. Dovrei assumermi maggiori responsabilità e comportarmi da leader. Devo ritrovare la mia energia ed essere più dinamico”

Il giocatore ha poi proseguito:

“Ovviamente penso che dovrei essere più aggressivo, ma ho anche giocato partite buone durante questa stagione. Per me questa è una nuova avventura e devo ancora ambientarmi. Mi trovo in una situazione completamente nuova, in un ruolo nuovo, ma sono sicuro che mi abituerò velocemente.”

Walker si è poi espresso sul suo rapporto con coach Tom Thibodeau:

“Il mio rapporto con il coach è positivo. Devo allenarmi duramente e dare il massimo per tornare il giocatore dinamico di una volta. Sono felice di essere una squadra che si aiuta a vicenda, dobbiamo continuare su questa strada.”

La prossima partita è in programma questa notte contro gli Charlotte Hornets. Staremo a vedere se Walker riuscirà a riscattarsi contro la sua ex squadra.

