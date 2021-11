NBA, Scottie Pippen: “Ben Simmons dovrebbe prendere Antetokounmpo come esempio”

Recentemente, i Milwaukee Bucks hanno fatto visita alla Casa Bianca per celebrare la conquista del titolo della passata stagione. I riflettori erano tutti puntati sul grande artefice di quel successo, ovvero Giannis Antetokounmpo. Infatti il greco nel giro di pochi anni è riuscito a risollevare le sorti di una franchigia che da diverso tempo non riusciva più ad essere competitiva.

Molte star del passato hanno lodato la grinta messa in campo dal greco durante ogni singola partita. Fra questi vi è Scottie Pippen, il quale si è così espresso in merito al greco, ma anche riguardo al caso Ben Simmons:

“Ho sempre ammirato il modo in cui Giannis gioca, migliora sempre anno dopo anno, è davvero incredibile. Inoltre non ha paura di essere umiliato dagli altri avversari, nonostante non sia un eccezionale tiratore di liberi. Molte squadre hanno provato ad intimorirlo, così come i tifosi avversari, ma lui non ha mai rifiutato una sfida e, anzi, le ha vinte tutte.”

La leggenda dei Bulls ha poi proseguito:

“Per questo ritengo che Ben Simmons dovrebbe prendere Giannis come esempio. Deve giocare in quel modo per essere davvero dominante. Dovrebbe essere in grado di affrontare e vincere le sue paure, ma finora non ci è riuscito.”

Sia Simmons che Giannis hanno delle lacune per quanto riguardo il tiro da tre, oppure quello dalla lunetta. Tuttavia, il greco anno dopo anno è riuscito a colmarle sempre di più, cosa che l’australiano non è stato ancora in grado di fare. Vedremo se Simmons seguirà il consiglio di Pippen e riuscirà ad esprimere al meglio il suo gioco.

