NBA, Andre Iguodala: “Kyrie Irving è il quarto miglior playmaker della storia”

La lista pubblicata dalla NBA riguardante i 75 migliori giocatori della storia della lega ha fatto molto discutere. In particolare, diversi giocatori hanno espresso il loro disappunto per non essere stati inseriti. Uno fra questi è il playmaker dei Brooklyn Nets Kyrie Irving.

Poco dopo la pubblicazione della lista, il giocatore dei Golden State Warriors Andre Iguodala si era meravigliato dell’assenza dell’australiano.

So y’all saying @KyrieIrving ain’t top 75? I agree… he top 20 at least… — andre (@andre) October 21, 2021

Intervistato dal giornalista Sam Amick di The Athletic in merito a questo, ecco la risposta del diretto interessato:

“La mia non è una risposta folle. Dimmi venti giocatori migliori di lui, non penso che tu li possa trovare. Se parliamo esclusivamente di playmaker, penso che solo tre siano migliori di Kyrie. Il primo è Magic, gli altri…”

A questo punto il giornalista ha elencato una serie di playmaker, fra cui il compagno di squadra di Iguodala, ovvero Stephen Curry:

“Ovviamente. Steph è un fenomeno e poi è il mio figlioccio.”

James Harden:

“Non ho intenzione di parlare di giocatori ancora in attività, perché non ho ancora smesso di giocare.”

Steve Nash:

“Io amo Steve, ma è molto lontano da Kyrie. Non mi interessano i due trofei di MVP, perché secondo la mia opinione, Chauncey Billups è migliore di Nash, così come Mark Price.”

John Stockton:

“Non ho visto giocare Stock di persona, ma Kyrie è migliore di lui.”

Ecco infine l’elenco completo:

“Magic, Steph, Isiah. Questi tre giocatori sono gli unici che sono meglio di Kyrie. Ho giocato contro ottimi giocatori. Ho giocato contro Harden, Westbrook, Chris Paul e Nash nell’apice della sua carriera. Quindi so di cosa sto parlando.”

Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere quelle di Iguodala. Vedremo come risponderanno i diretti interessati.

