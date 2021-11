Steph Curry è il protagonista assoluto della notte NBA: nella vittoria degli Warriors su Atlanta, il numero 30 di Golden State ha messo a segno 50 punti e 10 assist, diventando il terzo giocatore nella storia della franchigia a riuscirci. Una prestazione mostruosa che vale la nona vittoria stagionale a GS e il primato nella Western Conference.

you gotta love dubs basketball pic.twitter.com/viUit8gS1B — Golden State Warriors (@warriors) November 9, 2021

Una prestazione incredibile tanto da lasciar senza parole Steve Kerr che, al termine della partita, commenta così la gara di Steph Curry:

“È stata ‘solo’ una grande prestazione di Steph, è stato straordinario: non ho mai visto niente del genere, sono sette anni che lo alleno e gli ho visto fare grandi cose, ma mai una così. Di sicuro non invecchia, in campo è una macchina che non si stanca mai”

The oldest player in NBA history with 50+ points and 10+ assists in a single game: Stephen Curry.@UAbasketball || Second Look pic.twitter.com/QhnO72K6Id — Golden State Warriors (@warriors) November 9, 2021

Con la partita di questa notte Steph Curry è diventato anche il giocatore più anziano nella storia NBA ad aver realizzato 50 punti e 10 assist in una partita. Una notte che non dimenticherà facilmente, come racconta il giocatore nelle interviste post partita:

“È una sensazione bellissima, non capita spesso di tornare a casa con certi numeri. Volevo dare il massimo e sono partito bene, il resto è venuto da sé: è stata una partita combattuta, loro alla fine del secondo quarto erano in vantaggio, dovevamo rimetterci in carreggiata. Ci siamo riusciti anche grazie all’energia che veniva dagli spalti: è incredibile giocare in questa arena davanti ai nostri tifosi, mi hanno caricato molto. È una serata che ricorderò per sempre”

Steph talks about his big night and the Dubs’ explosive third quarter pic.twitter.com/AWpL48XAnn — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 9, 2021

Steph Curry e gli Warriors torneranno sul parquet nella notte tra mercoledì e giovedì, quando ospiteranno i Minnesota Twolves e cercheranno la decima vittoria stagionale.

Leggi anche:

NBA, i Milwaukee Bucks ricevuti alla Casa Bianca da Joe Biden

Mercato NBA, i Boston Celtics trattano con Phila: possibile scambio Simmons-Brown

NBA, Paul George e Jarrett Allen nominati Players of the Week