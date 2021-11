NBA, Kevin Durant: “Credo di essere un giocatore diverso”

I Brooklyn Nets hanno recentemente fatto visita ai Toronto Raptors. La partita si è conclusa con il successo dei newyorkesi per 116 a 103. Kevin Durant è così tornato alla Scotiabank Arena, campo di battaglia delle Finals 2019. È tornato su quel parquet che lo ha tenuto lontano dal gioco per oltre 500 giorni. Quel parquet dove si è infortunato al tendine di Achille.

Nella conferenza stampa post partita, a KD è stato chiesto di comparare il giocatore che è ora con quello che era prima dell’incidente delle Finals. Il numero 7 dei Nets ha risposto con queste parole:

“Credo di essere un giocatore diverso. Voglio dire, un infortunio del genere ti fa diventare un giocatore differente. Credo che sia un’altra versione di ciò che sono. Ma non proverei a compararla con quanto ero una volta. Sento come se stessi crescendo ancora, come se stessi migliorando ancora. Sono in un buon momento a livello mentale questo è tutto quello che importa.”