NBA, la lega investiga su uno dei fratelli di Jokic per rissa sugli spalti

Non sono nuovi a queste tipologie di uscite. Si potrebbe dire che Nikola è tanto buono e unico nel suo Sombor shuffle quanto i suoi fratelli sono bravi a creare caos sugli spalti. Ed è notizia delle ultime ore che la NBA starebbe indagando Strahinja Jokic in seguito a uno scontro durante Gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.

Secondo quanto mostrano alcuni video, Strahinja avrebbe sferrato un pugno a un tifoso al seguito della sirena finale e del buzzer beater di Jamal Murray. Sia lui che il fratello Nemanja si sarebbero avvicinati a due uomini sulle tribune e avrebbero avuto con loro un alterco infuocato. Non è chiaro cosa abbia portato al confronto o cosa si siano detti, ma sembra che Strahinja abbia tirato un pugno che ha colpito il tifoso alla testa. Non è chiaro come l’NBA gestirà la situazione o se comminerà qualche tipo di punizione. Sulla carta, la lega potrebbe vietare ai fratelli di assistere alle partite per un periodo di tempo determinato.

Secondo la testata americana TMZ, anche la polizia di Denver starebbe indagando sull’incidente, sebbene a oggi non sia stata ancora presentata alcuna denuncia. Una triste situazione che rischia di crare imbarazzo in casa del più volte MVP. Già nel 2021 – dopo la sospensione di Jokic per la spinta ai danni di Markieff Morris – i due fratelli erano intervenuti sui social media minacciando di persona l’allora giocatore dei Miami Heat. Una partecipazione sempre non desiderata che talvolta va oltre lo schermo e diventa vocale, anche con i giocatori in campo.

