NBA, i Milwaukee Bucks ricevuti alla Casa Bianca da Joe Biden

I campioni NBA 2021, i Milwaukee Bucks, sono stati ricevuti dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca. É dal 2016 che una squadra NBA non riceve gli onori del Presidente. Gli ultimi erano stati i Cleveland Cavaliers di LeBron James. La star dei Bucks, Giannis Antetokounmpo ha postato un video sull’account Twitter della lega, dichiarando:

“É fantastico. É incredibilmente fantastico. Da Sepolia [città natale del greco, ndr] all’Ufficio Ovale, per incontrare il Presidente degli Stati Uniti. Sono grato per questa opportunità, è un grande esempio che con molto duro lavoro si possono ottenere grandi cose nella vita. É un regalo fantastico.”

A proposito della visita alla Casa Bianca da parte dei Milwaukee Bucks, l’head coach Mike Budenholzer aveva parlato così nella giornata di sabato:

“Siamo molto emozionati, abbiamo apprezzato molto l’invito. Sappiamo che è un onore speciale, e siamo pronti per visitare la Casa Bianca.”

Non solo Giannis Antetokounmpo ha mandato un messaggio via Twitter. Anche Pat Connaughton ha parlato del percorso fatto per arrivare fino a qui:

“É incredibile essere qui. Pensando a tutto quello che è successo l’anno scorso, un anno da ricordare, è stata una sorta di missione speciale per il nostro Paese. Fare quello che abbiamo fatto, al livello a cui l’abbiamo fatto, condividendolo con i compagni, l’organizzazione e la proprietà è incredibile. Un ragazzo di Arlington, seduto sui gradini della Casa Bianca!”

Infine, anche Bobby Portis ha voluto lasciare un messaggio per i tifosi, in cui fa notare quanta strada abbia fatto:

“Siamo alla Casa Bianca, molto lontana dall’Arkansas. Ma siamo qui, abbiamo vinto il titolo.”

L’intero video della cerimonia dei Milwaukee Bucks con il discorso del Presidente Joe Biden e di Giannis Antetokounmpo è disponibile qui.

