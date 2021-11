I Los Angeles Lakers si portano a casa all’overtime la vittoria su Charlotte grazie alla prima tripla doppia in gialloviola di Russell Westbrook, a Carmelo Anthony e la sua partita in modalità cecchino (9/13 dal campo, 7/10 da tre punti) e all’ennesima grande prestazione di Anthony Davis, autore di 32 punti e 12 rimbalzi.

An overtime thriller ends with a #LakersWin @AntDavis23: 32 pts, 12 reb, 5 blk@carmeloanthony: 29 pts, 7-10 3PT@russwest44: 17 pts, 12 reb, 14 ast pic.twitter.com/hqn8PUIINq — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 9, 2021

Dopo il doppio passo falso contro OKC e Portland i Lakers dovevano per forza vincere, come spiega Anthony Davis – non al meglio della condizione a causa di un virus intestinale – nelle interviste post partita:

“Avevamo bisogno di una vittoria e così è stato: non stavamo perdendo la partita, avevamo il controllo della gara ma qualche fallo tecnico e alcuni tiri liberi li hanno rimessi in partita. Oggi è stata dura per me, non sto bene e ho anche vomitato: dovevo aiutare la squadra, poi i miei compagni hanno aiutato me e insieme abbiamo trovato una bella vittoria”

Anthony Davis has been fighting illness. In addition to the five times he threw up in Portland, he threw up TONIGHT in the third. pic.twitter.com/SbUmGbILb6 — Kyle Goon (@kylegoon) November 9, 2021

Oltre ad Anthony Davis, tra i mattatori della serata c’è Carmelo Anthony – autore di 29 punti – che sta passando un momento di forma incredibile, come spiega ai giornalisti nel post partita:

“Sto bene, ho un ottimo ritmo e sfrutto il momento: non dò la possibilità ai difensori di chiudermi, ma mi faccio trovare dai mio compagni nel posto e nel momento giusto per tirare. Mi sento in forma e sono pronto a dare sempre il mio contributo, che sia dall’inizio o dalla panchina”

"I feel good, like I'm in a great rhythm. I'm taking advantage of what's out there." Carmelo Anthony talks with @LakersReporter about feeling at home at STAPLES where he's shooting 64% from three. pic.twitter.com/eCJX7nxYJB — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 9, 2021

Per Anthony Davis e Carmelo Anthony ora ci sarà qualche ora per riposare e per preparare la sfida di mercoledì notte contro i Miami Heat.

