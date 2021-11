NBA, Mike Malone: “Vorrei tenere Jokic in campo per 48 minuti”

Al termine della sconfitta di misura patita dai Denver Nuggets sul campo dei Memphis Grizzlies, coach Mike Malone ha formulato una marcata distinzione in riferimento al rendimento dei suoi quintetti in presenza od assenza di Nikola Jokic. Il centro serbo, MVP della lega in carica, è talmente indispensabile per il buon funzionamento degli ingranaggi dei Nuggets da suscitare nella mente del suo allenatore l’ipotesi di un utopistico impiego ininterrotto alla Wilt Chamberlain:

“Non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dei miei ragazzi, ma ogni sera vedo una discrepanza incolmabile tra l’ottimo rendimento ottenuto con Jokic in campo e la preoccupante mancanza di soluzioni che regna sovrana quando Nikola è a riposo. Vorrei davvero poterlo tenere in campo per 48 minuti. Se la mia non fosse una provocazione impossibile da attuare, sono certo che avremmo molte più possibilità di competere per i piani alti della Western Conference.”

Continua Malone:

“Questa sera ha giocato 35 minuti, arrivando ben oltre la media sensata per un atleta della sua taglia. Nel quarto periodo, l’ho chiamato prestissimo per aver modo di rimanere saldamente in partita e, notando la sua affannata reazione di stupore, mi sono sentito quasi in colpa. Di questo passo, Nikola arriverà infortunato a Natale, motivo per il quale sarà mio dovere tentare nuove combinazioni per dar vita a quintetti più efficienti che sopperiscano alla sua assenza.”

Con Jokic in campo, Denver segna una media di 14.2 punti in più degli avversari su 100 possessi, vantando un offensive rating di 108.7 ed un defensive rating di 94.5. Tuttavia, senza l’ex giocatore del Mega Lesk, i Nuggets raggiungono un net rating negativo di -25.4.

