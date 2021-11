NBA, Luke Walton: “Haliburton deve imparare a trascinare la squadra”

Al termine della partita odierna, vinta dai Sacramento Kings con il risultato di 112-99 ai danni dei New Orleans Pelicans, coach Luke Walton si è soffermato sull’altalenante inizio di stagione dei californiani, approfondendo il tema della coesistenza tecnica Fox-Haliburton in cabina di regia ed esaltando le caratteristiche dei singoli profili:

“Abbiamo cominciato la stagione con quattro vittorie ed altrettante sconfitte. Tralasciando i risultati, diamo troppo spesso l’impressione di avere idee poco chiare in campo, specie nella metà campo offensiva, nella quale dobbiamo necessariamente sfruttare in maniera ben più intelligente il quantitativo di talento di cui disponiamo. Poche franchigie possono vantare un backcourt giovane e talentuoso come il nostro ed io ho l’obbligo di valorizzare le caratteristiche, a mio avviso utilmente complementari, di Fox ed Haliburton. La diversificazione vincente dei nostri attacchi passerà sempre più da loro, che si debba rispettivamente correre in transizione o ragionare di fronte alla difesa schierata”.

Continua Walton, facendo esplicito riferimento al solo Haliburton:

“Tyrese ha personalità, ma sono chiamato ancora troppo spesso a provocarlo per ottenere il massimo rendimento da lui e dalla squadra. Voglio che si faccia sentire di più in campo e che trasmetta al resto dei compagni mentalità e fame di vittoria, poiché solo allora potremmo compiere il definitivo salto di qualità. Ad esempio, non è sempre necessario che chieda a me quale schema chiamare. Avendo in mano le chiavi della regia, deve imparare a trascinare la squadra dal punto di vista tecnico ed emotivo senza dover per forza dipendere da altri. Anche in determinate situazioni “egoistiche”, deve prendere qualche tiro in più, specie avendo terminato la scorsa stagione con il 47% dal campo”.