NBA, Jaylen Brown esce anzitempo contro gli Heat: problema al flessore

La guardia dei Boston Celtics, Jaylen Brown è dovuto uscire anzitempo dal campo a causa di un problema al flessore della coscia. Nella vittoria dei suoi Celtics contro i Miami Heat, per 95-78 e maturata grazie ad una più che ottima difesa dei biancoverdi, Brown ha iniziato ad accusare dolore durante il terzo quarto.

Il coach dei Celtics, Ime Udoka, si è prima congratulato con i suoi per l’ottima prestazione, soprattutto sulla metà campo difensiva, e poi ha dato spiegazioni ai giornalisti riguardo l’infortunio di Brown.

“Direi che questa partita non rappresenta ciò che stiamo cercando dal punto di vista offensivo. Se parliamo della difesa però, questo è esattamente il modo in cui vogliamo giocare.” “Jaylen ha sentito tirare il flessore. Considerato che ha già avuto problemi a quel muscolo in passato, abbiamo optato per la via più sicura, e lo abbiamo fatto sedere in panchina. Domani si sottoporrà a tutti gli esami necessari, e potremmo saperne di più sull’entità dell’infortunio.”

Non si hanno ancora novità sull’infortunio di Jaylen Brown, che ha già saltato una partita durante questa stagione, contro gli Houston Rockets, a causa di un problema alla rotula del ginocchio sinistro.

I Celtics faranno gli scongiuri per non rinunciare ad un giocatore fondamentale nelle rotazioni della squadra e che aveva iniziato al meglio la stagione. 27 punti punti a partita con il 50% dal campo, percentuale mai raggiunta in carriera per Brown.

