NBA, Jaylen Brown commenta la vittoria dei Celtics: “Dobbiamo comunicare per vincere”

I Boston Celtics si sono ricompattati dopo la brutta sconfitta contro i Chicago Bulls dello scorso lunedì; il segreto per ritrovare la via della vittoria è stato un incontro avuto tra i giocatori, in cui hanno comunicato apertamente dei problemi in squadra.

In particolare, Marcus Smart ha richiesto tale soluzione dopo i suoi commenti contro Jayson Tatum e Jaylen Brown dopo la sconfitta con i Bulls. Tutti hanno espresso le proprie preoccupazioni e i propri dubbi riguardo la squadra.

Nonostante non si sappia esattamente cosa si siano detti i giocatori durante questo incontro, la vittoria per 92-79 contro gli Orlando Magic è la dimostrazione di come il primo obiettivo sia stato raggiunto. Ossia quello di tornare a conquistare una W per non scivolare troppo in basso ad Est.

A commentare la vittoria è stato Jaylen Brown, mattatore della partita con 28 punti segnati.

“Negli ultimi giorni pensavamo solo ad Orlando. L’obiettivo era di scendere in campo e vincere la partita. Tutto qui. L’incontro con gli altri è servito, è stata un’opportunità per parlare da gruppo e avere un po’ di comunicazione in squadra, una cosa fondamentale per andare avanti.”

Brown ha sottolineato come i commenti del compagno non avessero aiutato il gruppo dopo la sconfitta contro Chicago, ma ha ribadito che episodi del genere possono accadere.

“Ovviamente parole del genere quando non si riesce a vincere, non fanno proprio bene. Ma cerchiamo sempre di comunicare l’un l’altro per migliorare. Dobbiamo cercare e trovare nuove strade per vincere, io sono aperto a qualsiasi soluzione portata al tavolo dai compagni e dallo staff. Cerco sempre di rivedere i filmati miei e della squadra per capire dove posso migliorare come cestista e come compagno di squadra.”

