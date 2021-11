I Philadelphia 76ers continuano a migliorare il proprio gioco e i risultati non mentono; questa volta, Philly si è resa protagonista di una vittoria contro dei lanciatissimi Chicago Bulls, per 103-98.

Il pilastro di questa squadra è ovviamente Joel Embiid, il quale non si è detto però soddisfatto del suo gioco, esprimendo il suo desiderio di migliorare le percentuali al tiro, apparse più basse del solito durante quest’inizio di stagione.

“Non mi piace stare lì a cercare sempre scuse, ma il pallone quest’anno è diverso. Non mi sento ancora molto a mio agio. Si tratta di un processo, solo lavorando ogni giorno e mettendo a segno i miei soliti tiri in allenamento posso migliorare le percentuali. L’anno scorso ero molto probabilmente il migliore dal midrange nella lega, quindi ad un certo punto i tiri torneranno.”

Uno dei giocatori che più ha beneficiato dell’assenza di Ben Simmons, è Seth Curry che ha migliorato e non di poco le sue statistiche al tiro; Joel Embiid non ha fatto mancare le congratulazioni al compagno, seppure il camerunense sia stato altrettanto importante per la vittoria, grazie ad una stoppata nel finale di partita.

“A quanto pare lui non sta avendo problemi con il pallone, non so, magari siamo solo pochi di noi ad aver accusato questo cambio. Per me è una grossa differenza però, non riesco a spiegarlo.”

Infine Embiid ha parlato della sua difesa e di come intende migliorare su quell’aspetto del suo gioco.

“Se i tiri non entrano quest’anno, darò una mano sull’altro lato del campo. Sto pensando molto a come organizzare la difesa e dare una mano alla squadra. Considerato che l’offensiva non è ai miei soliti livelli, sarà la difesa l’aspetto su cui devo migliorare”

