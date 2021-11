I Chicago Bulls trovano la sesta vittoria stagionale contro i Boston Celtics, trascinati da un DeMar DeRozan stratosferico: 37 punti per l’ex Raptors e Spurs, una prestazione che fa felice coach Billy Donovan, l’altro artefice di questo perfetto inizio di stagione dei Bulls.

L’intesa di DeRozan e Zach LaVine (autore di 26 punti e sette assist) è destinata a crescere, come spiega Billy Donovan nelle interviste post gara:

“DeMar è perfetto per noi, per il nostro modo di giocare, filosofia e per Zach. Sono due che insieme possono fare davvero bene e, con il passare del tempo, giocheranno sempre meglio. DeRozan è un giocatore molto intelligente, sa leggere bene le situazioni e ha un’esperienza che può far bene a questi ragazzi: è il giocatore di cui avevamo bisogno per creare una squadra competitiva”

Con la vittoria di questa notte i Chicago Bulls hanno conquistato la vetta della Eastern Conference. Tra i protagonisti dell’impresa c’è anche il rookie Ayo Dosunmu (14 punti, 4 rimbalzi e 2 assist per lui) che, sempre a detta di Billy Donovan, ha qualcosa di speciale:

“Ha un qualcosa che lo rende davvero speciale. È ultra competitivo e ha molta fiducia in se stesso e nei propri mezzi, ma non è arrogante in modo eccessivo. È davvero difficile trovare un giocatore con queste caratteristiche: semplicemente gioca senza paura, una cosa non da poco per un ragazzo della sua età”

Il prossimo step dei Bulls di Billy Donovan per mantenere la vetta sarà la trasferta contro i Clippers, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.

