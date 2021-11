NBA, James Harden sale al settimo posto per triple doppie realizzate in carriera

Cinquantanovesima tripla doppia in carriera per James Harden, il quale ieri sera ha terminato il match contro Detroit con un bottino di 18 punti (6/9 dal campo), 10 rimbalzi e 12 assist. Per il Barba si tratta di una tripla doppia speciale, poiché ora è a pari merito con Larry Bird per il 7° posto di tutti i tempi in questa particolare graduatoria.

I Brooklyn Nets nella notte hanno regolare i Pistons con il punteggio di 117-91, nonostante l’espulsione di Kevin Durant arrivata durante il terzo quarto di gioco. Da quel momento in poi, Harden ha distribuito cinque assist consecutivi, con i newyorchesi che hanno dato via ad un parziale di 11-0 che ha chiuso sostanzialmente la contesa.

Leggi Anche

NBA, Carmelo Anthony è il faro dei Lakers: ‘La gente non ha capito che tipo sono’

NBA, Kevin Durant espulso dopo un contatto con Olynyk

NBA, esordio con vittoria per la prima scelta Cade Cunnigham