La veste Halloween dell’NBA: ecco tutti i costumi dei giocatori

Non serve una approfondita o sconfinata conoscenza della cultura americana – e anglosassone per estensione – per rendersi conto di quanto Halloween sia fortemente sentito e celebrato. A volte, infatti, basta anche un semplice giro sui social, TikTok o Instagram che sia, per accorgersene.

Allo stesso modo, i giocatori NBA si danno da fare ogni anno per avere il miglior risultato possibile con i loro travestimenti, e celebrare così questa ricorrenza. In questo articolo abbiamo quindi raccolto i migliori travestimenti della serata: da LeBron James che si maschera da Freddy Krueger, a Damian Lillard e famiglia che si traveste da Flintstones, passando per un inedito Pascal Siakam con le sembianze di Fogell/McLovin del film Suxbad.

Buon divertimento!

LeBron James

Cominciamo quindi da LeBron James, che sceglie un costume tradizionale quale quello di Freddy Krueger.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingjames)

Pascal Siakam

Decisamente originale invece il costume di Pascal Siakam, anche se non strettamente a tema Halloween: l’ala dei Raptors ha infatti scelto il travestimento di Fogell del film Suxbad, impersonificando il suo alter ego McLovin.

Don’t go mistaking me for a mogul,

I’m more like Fogell

Mc Lovin 🎶 pic.twitter.com/mMtVb9NDna — pascal siakam (@pskills43) October 31, 2021

JaVale McGee

JaVale McGee è il primo giocatore a scegliere un costume che si rifà direttamente alla serie Squid Game.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Phoenix Suns (@suns)

Russell Westbrook

Russell Westbrook e compagna si sono rifatti invece a Chucky.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Russell Westbrook (@russwest44)

Isaac Okoro

Anche Isaac Okoro ha deciso per un costume piuttosto tradizionale, impersonificando Michael Myers del franchise Halloween.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cleveland Cavaliers (@cavs)

Anthony Davis

Anthony Davis e compagna si travestono invece da Candyman e Bloody Mary, con costumi decisamente ben riusciti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Davis (@antdavis23)

Utah Jazz

Decisamente originali anche i travestimenti degli Utah Jazz, che a inizio settimana hanno partecipato a una festa aperta a tutti i membri della franchigia. Donovan Mitchell ha impersonificato uno dei protagonisti della serie Squid Game, mentre Mike Conley e compagna hanno scelto i Power Rangers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donovan Mitchell (@spidadmitchell)

Aaron Gordon

Per il suo Halloween NBA Aaron Gordon è invece rimasto su un travestimento tradizionale, impersonificando Jason del film Venerdì 13.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AG (@aarongordon)

