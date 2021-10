NBA, Willie Green: “Tutti ci auguriamo che Zion torni presto”

I New Orleans Pelicans sono reduci dalla sconfitta per 123-117 contro i New York Knicks, la sesta nelle prime sette partite di questa stagione NBA. Sicuramente non si tratta di un inizio entusiasmante per la franchigia della Louisiana. Ciò che desta maggiormente preoccupazione è la prolungata assenza dal campo di Zion Williamson.

Infatti la star della squadra non è ancora tornata ad allenarsi, dopo essersi fatta operare al piede nel corso della offseason. Tutti in quel di New Orleans si augurano che possa tornare l più rapidamente possibile. Ecco quanto affermato dal coach Willie Green:

“Penso che Zion sia un giocatore indispensabile per la nostra squadra e la sua assenza è molto pesante. Manca il suo eccezionale contributo offensivo e difensivo, nonché la sua grande fisicità. Dunque il suo ritorno non farà altro che bene alla squadra. Tuttavia, mi piace come si stanno comportando i ragazzi nelle ultime partite. Perdiamo spesso di misura, giochiamo duro, ma dobbiamo fare qualcosa di più.”

Lo scorso anno le medie di Williamson era notevoli: 27 punti di media a partita conditi da 7,2 rimbalzi. Nonostante ciò, le immagine viste prima della partita che riprendevano Zion svolgere un blando riscaldamento destano preoccupazione. Infatti il giocatore è apparso sovrappeso, con evidenti problemi di condizione fisica.

Il peso è sempre stato una delle incognite maggiori per quanto riguarda il giocatore dei Pelicans. Aspettando il suo ritorno, New Orleans è attesa dalla sfida contro i Phoenix Suns nella notte tra martedì e mercoledì.

