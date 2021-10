NBA, Bradley Beal carica i suoi: “Voglio vincere qui a Washington”

Una delle sorprese più grandi di questo inizio NBA risponde senza dubbio al nome Washington Wizards. La franchigia capitolina, dopo il successo sui Boston Celtics arrivato al secondo tempo supplementare, arriva a toccare il vertice della Eastern Conference insieme a New York e Chicago. 5-1 il record per Bradley Beal e compagni, che non vogliono di certo fermarsi qui.

Lo stesso Beal rincara la dose caricando i compagni:

“Immaginate quando tutto il roster comincerà a giocare a dovere e aumenterà l’intesa in campo. Lì si che saranno guai per gli altri. Voglio vincere qui a Washington. Possiamo fare molto bene”

A Washington non si era mai visto un inizio così positivo. La quinta vittoria stagionale dei Wizards arriva dopo un rocambolesco match contro i Celtics terminato solo al secondo OT e firmato, ovviamente, dal talento di Bradley Beal. 36 punti, 7 rimbalzi e 6 assist per lui, leader di un attacco ben bilanciato: 20 punti anche per Spencer Dinwiddie e Montrezl Harrell, 17 e 17 per Kyle Kuzma. Tutte facce nuove alla Capital One Arena, arrivate dalla pazza trade che ha spedito Russell Westbrook a Los Angeles sponda Lakers.

ON HIS HEAD https://t.co/4Xp5db6n0K — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 29, 2021

L’ultimo pezzo di quello scambio, Kentavious Caldwell-Pope, è risultato a sua volta decisivo per la vittoria, andando a scippare la palla dalle mani di Jaylen Brown in occasione dell ‘ultimo possesso Celtics prima della sirena. Inutile chiedersi chi ad oggi abbia vinto in quella famigerata trade.

Ora ai Wizards l’arduo compito di confermare il buon trend mostrato finora. Nella notte di lunedì saranno ospiti degli Atlanta Hawks.

