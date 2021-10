NBA, Doc Rivers commenta il caso Ben Simmons: “Non mi esprimo”

Nella giornata di ieri, è stato visto Ben Simmons tornare al centro di allenamento dei Philadelphia 76ers in sella ad una bicicletta. Tuttavia, il giocatore non è ancora tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Attualmente è ancora indisponibile per motivi personali.

Come ben noto, l’australiano ha più volte ribadito ai compagni e alla dirigenza di non essere ancora mentalmente pronto per tornare a competere ai massimi livelli. Simmons è seguito costantemente da professionisti, ma al momento un suo possibile ritorno in campo sembra molto lontano.

A seguito della vittoria per 122-94 dei suoi Sixers contro gli Atlanta Hawks, coach Doc Rivers, interrogato in merito a questa situazione, ha così risposto:

“Un suo eventuale ritorno sarà una decisione collettiva. Ma come ho già ribadito più volte, voglio restare fuori da tutta questa situazione. Il mio lavoro è quello di allenare i ragazzi che si presentano agli allenamenti e far sì che diano sempre il massimo. Questo è quello in cui credo in qualità di allenatore. Cerco di non farmi coinvolgere in situazioni delicate.”

Rivers ha affermato di essere stato diverse volte in contatto Rich Paul, il procuratore dell’australiano. Staremo a vedere se Simmons riuscirà a riprendersi e tornare a disposizione dei suoi compagni. Nel frattempo i Sixers sono attesi dalla sfida contro i Portland Trail Blazers nella notte tra lunedì e martedì.

