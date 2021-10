NBA, LaMarcus Aldridge raggiunge i 20.000 punti in carriera

LaMarcus Aldridge nella notte ha aiutato i Brooklyn Nets – in uscita dalla panchina – nella vittoria di venerdì sera 105-98 sugli Indiana Pacers. Il lungo ha segnato 17 dei suoi 21 punti nel solo secondo tempo. In tutto questo, è diventato il 48° giocatore nella storia della NBA a registrare almeno 20.000 punti in carriera. Queste le sue parole a fine partita:

Il veterano 36enne aveva firmato con i Nets durante la scorsa stagione, prima di annunciare improvvisamente il suo ritiro (dopo appena cinque partite) a causa di un battito cardiaco irregolare. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione medica, Aldridge è tornato ai Nets durante l’offseason. Per la felicità di Kevin Durant:

“Ha un istinto da marcatore puro, qualcosa per cui condiziona la mente degli avversari. Sa come segnare, in qualunque situazione. Stiamo parlando di un giocatore che può andare a segno anche a difesa schierata. Ventimila punti in una carriera è cosa per soli 48 giocatori? Sì, e vi dico che ci sono migliaia di giocatori che hanno giocato a questo gioco. Questo è un risultato clamoroso da considerare. Congratulazioni a L. So che vuole molto di più, ma questo rimane un grande traguardo per lui”.