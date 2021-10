I Lakers vincono all’overtime contro i San Antonio Spurs trascinati dal duo All-Star Anthony Davis e Russell Westbrook, autori in due di ben 68 punti: AD ha tenuto con il fiato sospeso i suoi tifosi dopo che, andando a rimbalzo, è caduto sbattendo violentemente a terra il ginocchio destro. Nonostante i primi istanti di dolore, Davis è riuscito a proseguire la gara.

Un Anthony Davis straripante visti i 35 punti e i 17 rimbalzi realizzati che, insieme ai 33 punti e i 10 rimbalzi di Westbrook, hanno colmato l’assenza di LeBron James. I tifosi gialloviola e coach Frank Vogel sperano di avere a disposizione il loro numero 3 già nella sfida di questa notte contro OKC. Tutto dipenderà da come reagirà il ginocchio, come spiega Davis nel post partita:

"We'll see how it feels when I wake up tomorrow." @AntDavis23 (35 PTS, 17 REB) with an update on his knee. pic.twitter.com/SlJnJ19rYO

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 27, 2021