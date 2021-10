Le condizioni di Nikola Jokic, uscito all’intervallo della partita contro Utah per una contusione al ginocchio, preoccupano i tifosi dei Nuggets. A tranquillizzare i propri fan ci pensa il coach Mike Malone che, nel post partita, afferma che per l’MVP della scorsa stagione non sia nulla di grave.

Gave it our all pic.twitter.com/9gfhNgpDpR — Denver Nuggets (@nuggets) October 27, 2021

Denver alla fine è caduta sotto i colpi di Utah, ma per Mike Malone e il resto dello staff l’importante è monitorare la situazione di Nikola Jokic. Durante l’intervallo Malone ha parlato con il giocatore per sapere come stava e, da lì ha poco tempo, ha preso la decisione di non farlo rientrare:

“Ho visto che Nikola si stava riscaldando, così sono andato lì per capire come stava e mi ha risposto: ‘È un po’ debole’. Gli ho detto che non sarebbe rientrato, era una decisione che dovevo prendere solo io: è un giocatore troppo importante per questa squadra, non possiamo lasciarlo giocare quando non si sente al meglio e rischiare di peggiorare la situazione”

Nel corso dell’intervista post partita, Mike Malone rivela che non sa se Jokic si sottoporrà a ulteriori test, forse perché probabilmente non è un problema così grave, dipende tutto da come si sente nelle prossime ore:

“Vediamo come sta nelle prossime ore e nei prossimi giorni: penso che non sia nulla di grave, ma per precauzione lo teniamo sotto controllo”

I Denver Nuggets sperano di recuperare il giocatore per la sfida contro i Mavs in programma nella notte tra venerdì e sabato.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis: “Ginocchio? Vediamo come sta nelle prossime ore”

Mercato NBA, gli Orlando Magic firmano Mychal Mulder

NBA, i Knicks spezzano la maledizione 76ers: Thibodeau scherza con il reporter