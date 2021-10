I Golden State Warriors volano sul 4-0 dopo il successo di questa notte contro OKC: una vittoria nel segno di Steph Curry, Andrew Wiggins e Damion Lee, autore di una prestazione che ha colpito Steve Kerr. Una partita vinta in rimonta, che regala tanta soddisfazione a Kerr dopo la reazione all’intervallo dei suoi giocatori.

Le squadre sono andate a riposo con il vantaggio di Oklahoma, ma nella ripresa gli Warriors sono riusciti a prendere le redini della partita e condurre Steve Kerr alla vittoria. Un successo sudato, come aveva previsto l’allenatore di Golden State:

Tra i protagonisti della serata c’è Damion Lee che, con i suoi 20 punti, è stato eletto come miglior giocatore della partita. Steve Kerr è entusiasta sia della prestazione odierna del suo giocatore che del percorso che sta facendo fin qui:

“Penso che Damion sia stato fantastico: per voi fan nostalgici del baseball, Kenny Atkinson lo chiama Rod Carew. In ogni partita fà sempre qualcosa di buono, gioca sempre alla grande con intensità, è perfetto”

Lo stesso Damion Lee è felice di poter dare il suo contributo alla squadra, aiutandola così a rimanere imbattuta, come spiega nel post partita:

“Il mio compito è quello di farmi trovare pronto per poter aiutare la squadra, devo essere pronto e giocare con intensità in qualsiasi momento. Giocare mi dà fiducia e crea un’ottima intesa con i miei compagni: sono contento di quanto fatto oggi, ma so che devo continuare a lavorare per mantenere questo livello”