NBA, Chauncey Billups sulla sconfitta contro i Clippers: “Imbarazzante”

È cominciata la prima stagione da head coach per Chauncey Billups, dopo un anno da assistant sulla panchina dei Clippers. L’ex campione NBA con i Detroit Pistons ha affrontato proprio il suo passato nella terza gara stagionale ed è arrivata una pesantissima sconfitta. Infatti i suoi Blazers hanno perso con un margine di ben 30 punti, 116 a 86.

La franchigia dell’Oregon è sembrata tutt’altro che una contender, facendosi sorpassare di 14 punti subito nel primo quarto. La partita si è quindi compromessa immediatamente e coach Billups ha definito la prestazione senza mezzi termini. Queste le sue parole:

“È stato veramente imbarazzante. Soltanto lo sforzo. Non credo che abbiamo iniziato la partita con la giusta mentalità. Fin dal primo momento di gioco abbiamo fatto turnover. Non riuscivamo a far arrivare la palla laddove avevamo bisogno che arrivasse.”