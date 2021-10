NBA, i Sacramento Kings attivano la team option su Tyrese Haliburton

I Sacramento Kings hanno annunciato oggi – per voce del General Manager Monte McNair – di aver esercitato la team option 2022-23 su Tyrese Haliburton. Selezionato dai Kings con la dodicesima scelta assoluta nel Draft NBA 2020, Haliburton è stato inserito nel First Team NBA All-Rookie 2020-21 registrando una media di 13.0 punti (.472 FG%, .409 3pt%, . 857 FT%), 3.0 rimbalzi, 5.3 assist, 1.3 recuperi in 58 partite (20 da titolare).

Haliburton si è classificato terzo tra tutti i rookie per quanto riguarda i punti segnati (13.0 ppg), secondo per assist (5.3), sesto per percentuale di canestri realizzati (.472), terzo per percentuale di canestri da tre punti (.409), secondo per palle recuperate (1.3) e terzo in minuti (30.1) a partita.

Tyrese è stato nominato Rookie del mese della Western Conference per i mesi di dicembre/gennaio e per il mese di febbraio.

