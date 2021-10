NBA, Kevin Durant sarà produttore esecutivo di una serie per Apple TV+ sul basket

La stella dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, è solo uno dei tanti atleti NBA ad entrare nel mondo della televisione. Il nuovo show che verrà pubblicato su Apple TV+ e denominato “Swagger!” sarà una serie teen drama incentrata sul mondo della pallacanestro.

Durant ha reso pubblico il suo ruolo all’interno della serie attraverso una dei tweet in cui venivano mostrati diversi trailer con la data di debutto, ovvero il 29 ottobre. Un punto focale della serie sarà la pressione che devono sopportare i giovani atleti con il sogno di sfondare in NBA. Saranno ovviamente trattati anche i temi del razzismo, delle ingiustizie sociali e della pandemia da COVID-19 anche se quest’ultima non viene citata direttamente.

Per quanto riguarda KD, questa non è la prima volta in cui viene coinvolto in uno show televisivo: Durant infatti è stato il presentatore di uno show chiamato “The Boardroom” su ESPN per ben due anni.

La produzione di Swagger sarà affidata a persone che hanno lavorato a “Friday Night Lights” motivo per cui la gente sembra essersi presto interessata allo show di Kevin Durant, creando molte aspettative.

