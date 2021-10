Manu Ginobili: “Mi piacerebbe giocare nella NBA di adesso”

Presente all’interno dell’ormai famoso spot “NBA Lane” per festeggiare i 75 anni della lega, Manu Ginobili – ritiratosi nel 2018 – ha parlato ai microfoni di NBA Mexico della bellezza della pallacanestro di oggi. Queste le parole dell’argentino:

“Se potessi scegliere in che epoca giocare, mi piacerebbe giocare in quella di adesso. Si gioca in maniera veloce. Ci sono tanti tiri da 3 punti. Molti possessi. Quando sono arrivato in NBA, abbiamo dovuto rallentare il gioco per aspettare Tim Duncan. Si giocava tanto in post-basso in attacco, la palla passava vicino a canestro per vedere cosa sarebbe successo nelle altre zone del campo. Poi il gioco ha iniziato ad evolversi, con più ritmo, più possessi… ma ora siamo ad un livello successivo, quindi mi sarebbe piaciuto giocare allora e avere 28, 25 anni adesso. Sarebbe grandioso.”