NBA, Lakers al palo, Vogel predica calma: “Naturale adattamento”

Ancora due impegni in programma nella preseason per i Los Angeles Lakers, nell’ordine contro Golden State Warriors e Sacramento Kings. I gialloviola, sconfitti anche allo Staples dai Phoenix Suns nella notte, sono fermi a quota 0 vittorie. Per quanto le indicazioni dalla fase di preparazione siano giocoforza solo parziali, è chiaro che smuovere la colonna dei successi potrebbe agevolare lo sviluppo accelerato del nuovo roster. Frank Vogel non ha fretta ed è sicuro che i suoi sapranno trovare la quadra.

Di seguito le dichiarazioni del capo allenatore dei Lakers ai microfoni di Spectrum SportsNet

"We have to be better.. There's going to be an adjustment period with so many new faces, we understand that. Hopefully it doesn't take too much time to get everyone on the same page." Frank Vogel on his takeaways through 4 preseason games. pic.twitter.com/w3xuBDPxxR

