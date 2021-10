NBA, Jalen Green parla di John Wall: “Mi sta aiutando molto”

La stagione da rookie non è mai facile per i giovani scelti al Draft. Affacciarsi al mondo del professionismo, competere fin dal primo giorno con stelle affermate, sopportare le pressioni. Per questo, poter trovare un veterano pronto ad aiutarti e darti consigli può essere davvero fondamentale. È il caso, per esempio, di Jalen Green, giovane stella degli Houston Rockets.

La seconda stella dello scorso Draft ha detto di aver trovato in John Wall un compagno preziosissimo, sempre pronto a dispensare dritte. L’ex Wizards non inizierà la stagione con i Rockets, ma questo non gli sta sicuramente impedendo di trasmettere le sue conoscenze ai più giovani della squadra. Wall si è accordato con la franchigia per non giocare a inizio stagione, lasciando così più spazio al giovane core del rebuilding. Nel frattempo, i Rockets si stanno muovendo sul mercato per provare a scambiare il suo contratto molto pesante (91.7 milioni in tre anni).

Al training camp Wall ha però sempre onorato i suoi impegni con la squadra aiutando anche molti giocatori. Tra questi c’è Jalen Green, che ieri ha condiviso alcuni dei consigli dati dal cinque volte All-Star nel corso del camp:

“John mi sta dando moltissimi suggerimenti sul campo perché vede molto di lui in me, anche se dice che tiro meglio. Mi ha detto cosa devo fare quando esco da un pick & roll e in altre situazioni simili. Io uscivo un po’ troppo morbido e alto, mi ha detto di abbassarmi per essere più veloce e muovermi prima. John mi dà moltissimi conigli, e lo stesso vale anche per K.P. [Kevin Porter Jr.]”

Durante i suoi dieci anni nella lega, Wall è stato più volte citato come un ottimo compagno e un ottimo leader dello spogliatoio. Green ha tutte le carte in regola per diventare il futuro dei Rockets, e sicuramente si ricorderà di questo camp con Wall in futuro, a prescindere da quanto ancora l’ex Wizards rimarrà a Houston.

