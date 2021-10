NBA, Montrezl Harrell: “Ho praticamente vissuto un anno sabbatico”

I Washington Wizards hanno giocato la loro prima partita di preseason NBA 2021 e per Montrez Harrell è stata l’occasione di riassaggiare il parquet con un ruolo nettamente diverso rispetto a quanto visto nella sua breve avventura con i Los Angeles Lakers. Il lungo si è subito messo in disposizione con i suoi compagni, dando l’esempio dal punto di vista dell’energia espressa sul parquet:

Nella sconfitta contro i Rockets, Harrell ha firmato 9 punti, 11 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata in 20 minuti di permanenza sul parquet. Un discorso completamente diverso dopo una stagione molto frustrante ai Lakers:

“Onestamente, sto solo cercando di ricominciare a giocare a basket liberamente e iniziare a godermi di nuovo il gioco. Voglio essere in grado di aiutare la mia squadra su entrambi i lati del campo. Non sono stato utilizzato come avrei voluto l’anno scorso. Mi sembrava quasi di aver vissuto una stagione sabbatica. Quindi sto usando questo precampionato per tornare in sella e liberarmi della ruggine.”