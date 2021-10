NBA; Chris Paul: “Affronto ogni partita allo stesso modo, non importa se è preseason”

Chris Paul ha esordito nella preseson la scorsa notte, giocando 22 minuti nella vittoria dei suoi Phoenix Suns contro i Los Angeles Lakers. Il play veterano, che è pronto a iniziare la sua 17esima stagione in NBA, dopo la partita si è concesso ai giornalisti. CP3 ha parlato della partita e di come abbia in testa solo la vittoria, preseason o meno:

“Sono solo uno di quei giocatori, gioco in un modo solo. Non mi importa se è preseason, non mi importa se è un’esibizione. Non mi importa se è allenamento. Io gioco per vincere. Non mi interessa. La gente mi dice ‘Sei fuori’ o altre cose. L’unico modo che si ha per migliorare è trattare ogni partita allo stesso modo, ed è quello che cerco di fare.”

Chris Paul ha dimostrato di essersi già caricato sulle spalle i Suns in questa prima partita. Il play ha messo a segno 8 punti, tirando 2 su 4 dall’arco. Inoltre ha messo a referto ben 11 assist e solo una palla persa, risultando il miglior assistman della gara. In seguito, Chris Paul ha parlato di come sta procedendo il training camp dei Suns e della prossima stagione:

“É stato bello tornare in campo. Stiamo lavorando davvero duro in allenamento. Come ho già detto, uno dei nostri più grandi vantaggi per tutta la prossima stagione sarà la nostra continuità. Aver riportato qui così tanti giocatori.”

Chris Paul ha rinnovato il proprio contratto in estate. Con i Suns, ha firmato un’estensione quadriennale da 120 milioni di dollari complessivi, pienamente garantiti solo nelle prime due stagioni. Lo scorso anno, con l’arrivo di Paul, Phoenix è riuscita a tornare ai playoff dopo più di 10 anni, e a spingersi fino alle NBA Finals.

Leggi anche:

75esimo Anniversario NBA, ecco il video commemorativo

NBA, Jason Preston dei Clippers si opera al piede

NBA Season Preview: Pacific Division