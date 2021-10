Preseason NBA, Sixers vincenti su Toronto, buone prove anche per Heat e Grizzlies

Nella notte sono continuate le sfide di preparazione, in attesa dell’inizio ufficiale della stagione 2021-2022. A scendere in campo sono stati i Philaldelphia 76ers, che senza Ben Simmons hanno avuto la meglio sui Toronto Raptors. Phila tira con il 48% dall’arco, fa circolare bene il pallone e manda ben 8 giocatori in doppia cifra. Per i Raptors ottima prova di OG Anunoby, che dimostra di essere già in forma chiudendo la gara con 22 punti messi a referto in 30 minuti. Per Joel Embiid 10 punti e 6 rimbalzi in una ventina di minuti in campo.

Altra sfida della notte è stata quella dominata dai Memphis Grizzlies sul campo degli Charlotte Hornets. Ja Morant non supera i 24 minuti di utilizzo, ma guida i suoi con una prestazione da 16 punti e 8 assist. Bene anche Desmond Bane, miglior scorer dei suoi, che chiude con 19 punti e uno strepitoso 8 su 11 al tiro da oltre l’arco. Per Charlotte buone le prove del suo backcourt. Terry Rozier è il miglior realizzatore della serata, con 21 punti a referto, mentre LaMelo Ball chiude con 13 punti e 7 assist.

Nell’ultima sfida di questa nottata troviamo i Miami Heat, vincenti in casa degli Houston Rockets. Divertente la sfida tra i due migliori realizzatori della partita, ovvero Tyler Herro e Jalen Green. Il primo guida la batteria di tiratori di Miami in uscita dalla panchina, chiudendo con 24 punti in 25 minuti. Jalen Green risponde con 20 punti, provando a prendere per mano Houston. Anche Duncan Robinson fa la voce grossa al tiro, chiudendo con 20 punti a referto.

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 125-113

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 98-128

Houston Rockets – Miami Heat 106-113

