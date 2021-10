NBA, Jason Preston dei Clippers si opera al piede

Con l’inizio del Training Camp, e con le prime partite di preseason, c’è l’occasione di vedere in azione con la squadra i rookie scelti al Draft. Non è questo il caso dei Los Angeles Clippers, che dovranno aspettare ancora molto per vedere Jason Preston scendere in campo. La 33esima scelta assoluta, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, ha subito un’operazione al piede e dovrà saltare buona parte della stagione.

Clippers rookie point guard Jason Preston had right foot surgery in Los Angeles today and is expected to miss a significant part of the season, sources tell ESPN. Preston was the 33rd pick in the July NBA Draft out of Ohio University.