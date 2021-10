Preseason NBA, Phoenix domina i Lakers, vittorie per Warriors, Pistons e Pelicans

Phoenix nella notte – condotta da 15 punti e 5 rimbalzi di Mikal Bridges – ha regolato i Lakers. Per i gialloviola c’è da segnalare la presenza di Anthony Davis il quale ha giocato 25 minuti per 14 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 2 palle recuperate e 2 stoppate. In campo anche Carmelo Anthony, autore di 8 punti (4/10 al tiro).

Cleveland ha vinto di misura contro Atlanta. Collin Sexton ha firmato 19 punti, Darius Garland 15 punti e 7 assist ed Evan Mobley 8 punti, 12 rimbalzi e 2 stoppate. A nulla sono serviti i 20 punti di Cam Reddish per gli Hawks. Bene anche New Orleans (19 punti di Nickeil Alexander-Walker) che ha passeggiato contro i Magic mentre i Mavs di Luka Doncic (19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in 16 minuti) hanno vinto contro i Jazz.

OK anche Golden State: la compagine di Steve Kerr ha regolato Denver con 14 punti di Steph Curry e 17 punti e 3 assist firmati da Jordan Poole. Bene anche Otto Porter Jr.: 15 punti e 9 rimbalzi per lui. Dall’altra parte, Nikola Jokic ha chiuso con 17 punti, 10 rimbalzi e 2 assist. Infine, i Kings hanno battuto i Clippers.

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 117-105

Detroit Pistons – San Antonio Spurs 115-105

Cleveland Cavs – Atlanta Hawks 99-96

NOLA Pelicans – Orlando Magic 104-86

Dallas Mavs – Utah Jazz 111-101

Golden State Warriors – Denver Nuggets 118-116

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 113-98